Masrawy logo white

الصحة المغربية: 24.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد "كورونا"

06:42 م الخميس 25 نوفمبر 2021
الصحة المغربية: 24.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد "كورونا"

تلقي لقاح كورونا

الرباط - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن 24 مليونًا و405 آلاف و128 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" حتى الآن، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعتين 22 مليونًا و613 ألفًا و171 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن هناك 4387 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و18 ألفًا و352 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة بلغ مليونًا و633 ألفًا و289 شخصًا.

يُذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس "كورونا" المستجد.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة المغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
901

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

239

متعافون اليوم

353024

إجمالي الإصابات

20109

إجمالي الوفيات

293613

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا