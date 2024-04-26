بعد حملات مقاطعة الأسماك.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

بعد هبوط سعر العلف 5 آلاف جنيه.. هل تنخفض أسعار ال

كتب-عمرو صالح:

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال ضخ المواد الغذائية والسلع بمنافذها بأسعار مخفضة ومناسبة.

وشهدت أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا وصل لـ50 % في بعض المناطق بعد حملات ودعوات بمقاطعة شرائها بمختلف المحافظات.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية:

-لحم بلدي فريش كندوز ملبس 330 جنيها.

-مفروم ملبس 300 جنيه.

-كندوز احمر 350 جنيها.

-مفروم أحمر 330 جنيها.

-موزه 355 جنيها.

-انتركوت 355 جنيها.

-روزبيف 355 جنيها.

-شاورما لحم 355 جنيها.

-بفتيك 370 جنيها.

-عرق فلتو 370 جنيها.

-عرق تربيانكو 370 جنيها.

-كبده اسكندراني 350 جنيها.

-كبده بانيه 350 جنيها.

-قلب وكلاوي 340 جنيها.

-عكاوي 370 جنيها.

-لحم ضأن بلدي 380 جنيها.

كيلو لحم فراخ مجمده 120 جنيه

- كيلو ورك رومي 175 جنيه

- كيلو بط العابد 120 جنيه

- كيلو أرانب بلدي 195 جنيه

- لحم قطع 900 جرام 280 جنيه

- لحم عروق وموزة 900 جرام 350 جنيه

- لحم شاورما 450 جرام 280 جنيه

- لحم مفروم 360 جرام 65 جنيه

-كبدة إسكندراني 360 جرام 65 جنيه

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