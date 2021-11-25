كتب- مينا غالي:

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، مساء أمس، لأزمة صحية على الهواء أثناء فاصل إعلاني لبرنامجها "90 دقيقة" ما استدعى إلغاء الحلقة وعدم استكمالها بعد نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، تفاصيل ما حدث للإعلامية بسمة وهبة كالتالي:

1- أعلنت قناة المحور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدم استكمال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة بسبب تعرض مقدمتها بسمة وهبة لأزمة صحية طارئة.

2- عقب ذلك كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم نقل بسمة إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل.

3- جرى احتجاز بسمة داخل الرعاية المركزة بمستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد خضوعها للفحوصات والتحاليل مساء أمس.

4- ذكرت صفحة بسمة وهبة، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لها بعد نقلها إلى المستشفى، فيما طالب الأدمن بالدعاء لها وقال: ربنا يطمنا عليها.

5- اليوم، أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، نقلها للرعاية المركزة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.

وقالت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة: بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل .. فضلا وليس أمرا، حيث نقلت للرعاية المركزة.

6- مصدر ببرنامج كشف أن بسمة تعرضت لإغماء وهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء الفاصل الثاني من البرنامج.

7- ونقلت "بسمة" إلى العناية المركزة، وذلك بعد أن خضعت لعدة فحوصات على القلب، بعد اشتباه إصابتها بذبحة صدرية، فيما لم يتحدد بعد موعد خروجها من العناية المركزة.

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