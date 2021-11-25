"الأقصر السر".. فيلم تسجيلي عن افتتاح طريق الكباش

كتب- يوسف عفيفي:

عرضت احتفالية طريق الكباش بمدينة الأقصر، فيلما تسجيليا عن مدينة الأقصر، وأبرز آثارها ومعالمها السياحية، وشارك في الفيلم التسجيلي الذي حمل عنوان "الأقصر السر" بعض الفنانين.

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار مفاجأة بشأن أعمال الاكتشافات الخاصة بطريق الكباش في الأقصر.

وقال العناني، خلال شرح تفاصيل أعمال تطوير طريق الكباش للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أعمال الحفائر لم تنتهي ومازالت مستمرة.

وتابع وزير السياحة والآثار: النهاردة بنعلن عن انتهاء مشروع الكشف عن طريق الكباش، وحتى اليوم بنلاقي رؤوس جديدة وسيتم تركيبها كلها.

وأوضح العناني أن أول تمثال وجد عام 1949 ولا تزال أعمال الحفائر مستمرة حتى الآن، وتعثر المشروع بعد عام 2011 ثم تم استكماله في نهاية 2017.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

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