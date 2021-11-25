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أحد أهم مواقع العالم.. السفارة الأمريكية تشيد باحتفالية طريق الكباش

08:53 م الخميس 25 نوفمبر 2021
أحد أهم مواقع العالم.. السفارة الأمريكية تشيد باحتفالية طريق الكباش

حفل طريق الكباش

كتب- محمد نصار.

احتفلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في القاهرة، على فيسبوك، بحفل افتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته.

ونشرت الصفحة رابطا للبث المباشر للاحتفالية، معلقة: نحيي منظمي احتفالية الأقصر، هذا الحدث الرائع في أحد أهم المواقع الحضارية العريقة في العالم.

وتابعت: تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر للحفاظ على مواقع التراث العالمي وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية، واستثمار أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، وتوفير وظائف حيوية لقطاع السياحة في البلاد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، اليوم الخميس، إطلاق احتفالية تطوير طريق الكباش في مدينة الأقصر.

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طريق الكباش حفل طريق الكباش السفارة الأمريكية مدينة الأقصر

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