احتفالية طريق الكباش.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الآن في الأقصر

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الآن في الأقصر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن افتتاح احتفالية تطوير طريق الكباش في محافظة الأقصر.

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن الأجواء الآن مستقرة تماما على كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في الأقصر وأسوان تعتبر مشتى للسياح في هذه الفترة.

وأوضح محمود شاهين: يسود طقس مائل للحرارة صباحا ومائل للبرودة ليلا.

وأكد على وضوح الرؤية الأفقية على كافة الطرق، مع اختفاء فرص سقوط الأمطار أو تكون الرياح المثيرة للأتربة.

واختتم مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية: ينصح ملابس خريفية خاصة خلال فترات الليل حيث تميل الأجواء للبرودة وخلال فترات النهار فالأجواء تميل للحرارة.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

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