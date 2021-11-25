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السياحة: إلغاء شرط الـ14 يومًا لدخول السعودية

07:37 م الخميس 25 نوفمبر 2021
السياحة: إلغاء شرط الـ14 يومًا لدخول السعودية

وزارة السياحة والآثار- ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مصدر مسئول في وزارة السياحة المصرية، أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق أول ديسمبر 2021، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الداخلية السعودية أعلنت في بيان عاجل أن الدول الست هي: "مصر، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فييتنام، الهند".

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وزارة السياحة السعودية وزارة الداخلية السعودية

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