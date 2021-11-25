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نقابة المهندسين: زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية إلى 27 ألف جنيه

06:18 م الخميس 25 نوفمبر 2021
نقابة المهندسين: زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية إلى 27 ألف جنيه

المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين

كتب ـ محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه بدون أية زيادة في قيمة الاشتراك.

وكان ضاحي قد عرض على الجمعية العمومية العادية مقترحين بشأن الرعاية الصحية، طالبًا اختيار أحدهما، الأول زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه بدون زيادة في قيمة الاشتراك.

والاقتراح الثاني زيادة الحد الأقصى إلى 30 ألف جنيه، مع زيادة الاشتراك بنسبة 15%، ووافقت أغلبية الجمعية العمومية على الاقتراح الأول.

نقابة المهندسين هاني ضاحي الرعاية الصحية

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