مدير "الدولي للأسماك": أزمة كورونا كان لها تأثير إيجابي على السوق في مصر

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي للأسماك، إن الاستزراع السمكي واجّه تحديات غير معهودة خلال الفترة الأخيرة مع ظهور فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف الحصاد لعدة أشهر وحدوث تكدس في الأسماك داخل المزارع واضطر المربين إلى طرح كميات كبيرة من الأسماك في الأسواق وكان المستفيد الأول المستهلك حيث تراجعت الأسعار وغطى المعروض من الأسماك أكثر من احتياجات السوق وتزايد ذلك مع انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة الإغلاق العام.

وأوضح مدير الدولي للأسماك، في بيان له اليوم الخميس، أن سعر طن علف السمك في مصر أقل بكثير عن مثيله في الدول الأخرى والمجاورة، وبالتالي فرصة للمربين لاستمرار النشاط، وأصبحت مصر تمتلك أفضل مصانع الأعلاف في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يوجد أكثر من 100 مصنع تعمل بتقنية عالمية.