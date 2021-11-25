القوى العاملة: تعيين 5036 شابًا بينهم 64 من ذوي الهمم في الإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة في الإسكندرية بتعيين 5036 شابًا، منهم 64 من ذوي الهمم، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11643 راغبًا في العمل منهم 203 من ذوي القدرات، فضلًا عن توفير 372 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية أجرت تفتيشًا في مجال السلامة والصحة المهنية على 403 منشآت دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 456 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد اعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 131 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، فضلًا عن بحث 194 شكوى.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي- إلى أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، وتم بحث 186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 103 محاضرا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة.