الصحة: تشغيل وحدة لجراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوي التخصصي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوي التخصصي، المنضمة حديثاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتكون أول وحدة بمستشفيات الوزارة بمحافظة المنيا وشمال الصعيد.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوحدة استقبلت اليوم الخميس، أول حالتين بالمستشفى، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 69 عاما، تعاني من ضيق وارتجاع بابي، وتحتاج إلى إجراء قلب مفتوح وتغيير 2 صمام، والحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 61 عاما يعاني أيضاً من ضيق وارتجاع بابي ويحتاج لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغيير صمام واحد.

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوي التخصصي سيعمل على تخفيف أعباء ومشقة انتقال المرضى من المنيا وشمال الصعيد، وكذلك تخفيف الضغط على مستشفيات محافظة القاهرة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الحكيم مدير مستشفى ملوي التخصصي، أن افتتاح وحدة القلب المفتوح سيعمل على إتاحة الخدمة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة وتقديم مثالا يحتذى به في التميز للمستشفيات الحكومية، مضيفاً أن الوحدة يعمل بها نخبة متميزة من كبار الأساتذة والاستشاريين والفنيين.