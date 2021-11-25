حالة الطقس.. ارتفاع حرارة ورياح مثيرة للأتربة غدا

كتب- مينا غالي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وتسود شبورة مائية كثيفة من الخامسة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وفيما يلي بيان الأرصاد بشان حالة الطقس والظواهر الجوية خلال يوم الجمعة.