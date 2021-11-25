حفل افتتاح طريق الكباش.. رابط البث المباشر

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الرابط الخاص بالبث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط لفعالية "الأقصر.. طريق الكباش" اليوم الخميس 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7:30 مساء.

وتتجه أنظار العالم، نحو مدينة الأقصر لمشاهدة حفل طريق الكباش، مساء اليوم، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة السياحة، أن هناك فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية يعملون على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره.

والهدف الأساسي من وراء الاحتفالية هو الترويج للسياحة المصرية بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص وإبراز ما بها من مقومات سياحية وإعلانها متحفًا مفتوحًا.

ومن المقرر، حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

الرابط الخاص بالبث المباشر

https://youtube.com/c/ExperienceEgypt