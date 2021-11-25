الخبز والتموين.. تصريحات جديدة من المصيلحي بشأن منظومة الدعم واحتياطي السلع



كتب- مينا غالي:



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر، مشيرا إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، واحتياطي السكر يكفي 3 أشهر، فضلا عن بدء موسم سكر القصب في يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة "مصر أمانة" برئاسة الدكتور صفوت النحاس، أن احتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، فيما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز، منوها ببدء استلام الأرز من المزارعين ووجود احتياطي من إنتاج العام الماضي يكفي حتي منتصف فبراير.

وتابع وزير التموين أن إجمالي عدد المستفيدين من السلع التموينية بلغ 64 مليون مستفيد مقيدين على 23 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد مستفيدي الخبز نحو 71 مليون مستفيد، مضيفا أنه يتم إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، كما يتم استهلاك 750 ألف طن قمح شهريا و120 ألف طن سكر شهريا و70 ألف طن زيت بالإضافة إلى ما يتراوح بين 37 إلى 40 ألف طن أرز شهريا.

وأكد المصيلحي على أنه مع أهمية توافر السلع يجب أن يكون المواطن قادر على الوصول إليها، وذلك من وجود شبكة توزيع منضبطة من خلال توفير مخازن استراتيجية وإقليمية وأخرى فرعية بالإضافة إلى منافذ توزيع، منوها بأنه على مستوى القرى والنجوع والعزب أنشأت الوزارة أكثر من 6 آلاف منفذ "جمعيتي" لزيادة المعروض الأمر الذي سيحد من ارتفاع أسعار السلع.