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انتصار السيسي: مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

12:23 م الخميس 25 نوفمبر 2021
انتصار السيسي: مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

كتب - أحمد جمعة:
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنه في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نمضى معا للتأكيد على حق المرأة لتعيش في بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك اليوم الخميس، أن مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي.

وتابعت: "جمهوريتنا الجديدة عمادها المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في بناء هذا الوطن".

انتصار السيسي تمكين المرأة العنف ضد المرأة

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