كورونا.. الصحة تكشف إرشادات الحديث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي
كتب - أحمد جمعة:
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات الحديث مع الآخرين أثناء فترة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الخميس: "تكلم مع من معك في المنزل من خلف الباب".
وأوضحت أنه في حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه فيجب أن يحرص الأشخاص على التالي:
- التباعد بمسافة لا تقل عن متر
- تجنب المصافحة والتلامس
- اختصار زمن المحادثة
- ارتداء الكمامة
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