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كورونا.. الصحة تكشف إرشادات الحديث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي

12:17 م الخميس 25 نوفمبر 2021
كورونا.. الصحة تكشف إرشادات الحديث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات الحديث مع الآخرين أثناء فترة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الخميس: "تكلم مع من معك في المنزل من خلف الباب".

وأوضحت أنه في حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه فيجب أن يحرص الأشخاص على التالي:

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر

- تجنب المصافحة والتلامس

- اختصار زمن المحادثة

- ارتداء الكمامة

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