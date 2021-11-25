كورونا.. الصحة تكشف إرشادات الحديث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات الحديث مع الآخرين أثناء فترة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الخميس: "تكلم مع من معك في المنزل من خلف الباب".

وأوضحت أنه في حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه فيجب أن يحرص الأشخاص على التالي:

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر

- تجنب المصافحة والتلامس

- اختصار زمن المحادثة

- ارتداء الكمامة