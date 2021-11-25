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مدبولي يبحث مع رئيسي الرقابة المالية والبورصة تطورات سوق الأوراق المالية

09:49 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
مدبولي يبحث مع رئيسي الرقابة المالية والبورصة تطورات سوق الأوراق المالية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتقوية السوق المصرية.

جاء الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي كبريات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وممثلي صناديق الاستثمار، لاستعراض ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات على مختلف المستويات، وكذا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، واستعاد ثقة القطاع الخاص، وكذا الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

الرقابة المالية البورصة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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