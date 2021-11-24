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رئيس الأسقفية يبحث تحديات الخدمة مع رؤساء الأساقفة الأنجليكان حول العالم

02:31 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
رئيس الأسقفية يبحث تحديات الخدمة مع رؤساء الأساقفة الأنجليكان حول العالم

سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأ

كتب- مينا غالي:

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في اجتماعات رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم وذلك عبر برنامج زووم، ناقش اللقاء تحديات الخدمة الكنسية في أقاليم الكنيسة الـ٤٢ حول العالم.

وقال رئيس الأساقفة إن الاجتماع شهد مناقشة أبرز ما يواجه رؤساء أساقفة الكنيسة الأسقفية في العالم خاصة بعد وباء كورونا مشيرًا إلى إن اللقاء تضمن الحديث في قضايا البيئة والعدالة المالية.

وأوضح رئيس الأساقفة، أن قضايا البيئة شكلت اهتماما عالميًا للقادة الدينيين خاصة بعدما طرحت قضية التغير المناخي في قمة روما أكتوبر الماضي بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الاجتماع أيضًا تضمن تبادل الرؤى والأفكار حول مؤتمر لامبث للكنيسة الأنجليكانية الذي يعقد كل عشرة سنوات حيث تحل دورته القادمة عام ٢٠٢٢.

كان جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري قد شهد تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مطلع أكتوبر الماضي في القاهرة وبحضور رؤساء الأساقفة الأنجليكان من كل أنحاء العالم.

سامي فوزي رؤساء الأساقفة الأنجليكان الخدمة الكنسية

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