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وفاة الشيخ محمد عبدالرازق الرئيس الأسبق للقطاع الديني بوزارة الأوقاف

10:40 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
وفاة الشيخ محمد عبدالرازق الرئيس الأسبق للقطاع الديني بوزارة الأوقاف

الشيخ محمد عبدالرازق

كتب - محمود مصطفى:

توفي صباح اليوم، الشيخ محمد عبدالرازق الرئيس الأسبق للقطاع الدين بوزارة الأوقاف، من مواليد محافظة المنوفية.

وكان يتميز الشيخ محمد عبد الرازق وكيل الأوقاف ورئيس القطاع الدينى، بالهدوء والزهد، والعمل بكل جهد لخدمة الدعوة الإسلامية، وله مكانة كبيرة بين الأئمة والدعاة، وله تجربة كبيرة فى العمل بجميع المناصب القيادية فى وزارة الأوقاف، من درجة إمام وخطيب إلى وكيل وزارة لشئون المساجد بالديوان العام، وفى كل المناصب التى شغلها بالمحافظات كان يتم تكريمه من جانب المسئولين فى المحافظة والوزارة.

وفاة الشيخ محمد عبدالرازق وزارة الأوقاف القطاع الديني

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