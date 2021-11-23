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​إعانات الأزهر.. اعرف الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات بيت الزكاة

08:30 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
​إعانات الأزهر.. اعرف الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات بيت الزكاة

بيت الزكاة المصري

كتب- محمود مصطفى:

يقدم بيت الزكاة والصدقات المصري، التابع للأزهر الشريف، الكثير من المساعدات والمنح والإعانات للمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية.

ويكثف بيت الزكاة والصدقات أنشطته بين الحين والآخر لإدخال السرور على المحتاجين، طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، برفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

وتتمثل المساعدات التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري، في منح ومبالغ شهرية وسنوية ومع حلول الأعياد والمناسبات، فضلا عن العمليات الجراحية التي يجريها ببعض المستشفيات.

ويستعرض مصراوي، الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات ومنح من بيت الزكاة والصدقات وهي كما يلي:

1- طلب مقدم باسم الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات موضح به الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب وأسرته.

2- صور تحقيق الشخصية لكل أفراد الأسرة.

3- صور شهادات الميلاد للأبناء.

4- بيان قيد بالمراحل التعليمية للأبناء.

5- صورة بيان الحالة الاجتماعية.

6- صورة من التقارير الطبية.

7- أصل إيصال المرافق "كهرباء ـ غاز ـ مياه".

8- صورة سند شغل محل الإقامة.

9- طابعة تأمينية حديثة من التأمينات الاجتماعية.

10- إفادة حديثة من الشئون الاجتماعية.

11- إفادة حديثة من التأمينات والمعاشات.

12- إفادة حديثة من الجمعية الزراعية تفيد بحيازة زراعية من عدمه.

بيت الزكاة المصري ?إعانات الأزهر الأزهر الشريف أحمد الطيب

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