هشام جعفر: النيابة العامة تهتم بالطفل لأنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة

كتب- مينا غالي:

قال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، إن النيابة العامة تهتم بالطفل المجني عليه والمتهم والشاهد؛ لأنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة، حتى نصل للطفل أينما كان؛ سواء في دور الرعاية أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهما.

وتابع جعفر، خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة: نقدر دور الإعلام القوي في تشكيل شخصية الطفل، ونعول عليه لدعمنا في الحفاظ على حقوق الطفل.