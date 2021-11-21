​خفض المناسيب ومراقبة هيدرولوجية النهر.. طوارئ في "الري" للتعامل مع السيول

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تتابع اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، مؤكدًا مراقبة الحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، لبحث السيناريوهات المتوقعة.

وأضاف غانم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأوضح المتحدث باسم الري، أن الوزارة تواصل رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزتها لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

وفي ذات السياق قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري، إنه ضمن إطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتوجيهات وزير الري، جهزت المصلحة جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواءً كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيًا مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ.

وأكد عبدالعاطي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، جاهزية جميع المعدات والمهمات في وضع استعداد تام تحسباً لأي تحركات وتم التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائى عن أى محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وابلاغنا فوراً أولاً بأول بما يتم.

وتابع رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم تركيب 72 وحدة طوارئ (كهرباء – ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا منذ نوفمبر 2015 وحتى تاريخه وتدعيم محطتي القلعة مولد ديزل قدرة 1 ميجاوات و5 وحدات طوارئ ديزل باجمالى تصرف 7 م3/ث وإجراء عمرات لمحطة الطبية القديمة تصرف الوحدة 8 م3/ ث وتشغيلها بحالة جيدة بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من محطة الفارما الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنيه لخدمة زمام 22 ألف فدان والاستلام الابتدائي لمحطة الخيرى ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنية ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من تحيا مصر لخدمة زمام 93 ألف فدان وتشغيل المحطتين والاستفادة منهما أثناء النوة الأخيرة والاستلام الابتدائي لمحطتى رفع المحسمه(1-2) بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه مصرى والاستلام الابتدائي لمحطة سيدمنت أ بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه لخدمة زمام 4.5 ألف فدان.