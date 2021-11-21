​​"الكهرباء" توضح حقيقة اختلاف حساب شرائح الاستهلاك وفق نوعية "العداد"

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه لا اختلاف بنظام محاسبة شرائح الكهرباء في العدادات المختلفة؛ سواء أكانت قديمة أم حديثة "مسبقة الدفع- ذكية"، مؤكدًا أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين، تعتبر واحدة مهما اختلف نوع العداد.

ولفت الجهاز، في بيان له اليوم السبت، إلى أن دعم الشرائح المستحقة للدعم واحد في كل العدادات؛ سواء أكانت تقليدية أم مسبوقة الدفع، مشيراً إلى اختلاف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري.

وأوضح الجهاز أنه يختلف سعر محاسبة الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري، وكذلك يختلف سعر الشريحة للقطاع الصناعي والمرافق العامة وليس باختلاف نوع العداد.

وأقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ يوليو الماضي الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك للعام المالي الجديد 2022/ 2021، والتي بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية تطبيقها مع بداية أول شهر يوليو الماضي للعدادات مسبوقة الدفع، وفي أول أغسطس لفواتير استهلاك العدادات التقليدية بالمنازل؛ وهي:

- الشريحة الأولى وتكون "من صفر إلى 50 كيلووات" 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية "من 51 إلى 100 كيلووات" 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة "من صفر حتى 200 كيلووات" 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة "من 201 إلى 350 كيلووات" 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من "351 إلى 650 كيلووات" 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة "من 651 إلى ألف كليووات" 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة "من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات" 128 قرشًا.

- "من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات" 145 قرشًا.