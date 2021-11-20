"كورونا" في 24 ساعة| انخفاض حاد للوفيات في مصر.. وكندا تقر استخدام لقاح فايزر للأطفال

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 31 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:



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استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في مختلف دول العالم‎‎