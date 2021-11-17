ما هي أهم عروض الجمعة البيضاء على الموبايلات 2021 في دريم 2000؟

إعلان تحريري

مع دريم 2000 خلى حظك مضمون

تعلن شركة دريم 2000 عن خصومات وعروض الجمعة البيضاء على أكبر تشكيلة موبايل واكسسوار فى مصر طوال شهر نوفمبر، بخصومات تصل حتى 71% العروض تشمل الموبايل والتابلت واكسسوار الموبايل والالكترونيات.

مجلة عروض الجمعة البيضاء

خلال شهر نوفمبر سيتم إتاحة مجلة العروض التى يتم إصدارها كل جمعه من الشهر بخصومات حصرية ومميزة من دريم 2000 على كل منتجاتها، عروضنا مستمرة معاكم خلى حظك مضمون.

كوبونات خصم عروض الجمعة البيضاء

سيتم إصدار كوبونات بخصومات مميزة على اكسسوار الموبايل ومنها : باور بانك – مكبرات الصوت – شاحن الموبايل وغيرها من الأكسسوارات، هتلاقي كل اللي محتاجه وأكتر فى Dream2000

عرض اليوم الواحد

بنقدملك عروض كل يوم علي باقة من المنتجات : الموبايل والتابلت واكسسوار الموبايل، بخصومات جبارة تصل حتى 71% وهدايا حصرية على الموبايلات.

فرصة للفوز بسيارة CHanGan Eado Dt

تسوق من دريم 2000 و اشتري اللي نفسك فيه من فرع تاون سنتر للفوز بـ فاتورة مشتريات بقيمة 500 جنيه أو أكتر، واحصل على فرصة للفوز بسيارة CHanGan Eado Dt

تقسيط بدون فوائد حتى 18 شهرا

اشتري اللي يناسبك من مجموعة مختلفة من الموبيلات والاكسسوارات بالتقسيط البسيط بدون فوائد وبدون مقدم حتي 18 شهرا من خلال أكثر من 8 طرق تقسيط، كمان تقدر تقسيط أونلاين من موقعنا الألكتروني لمدة 6 شهور بدون فوائد مع أمان

عروض الجمعة البيضاء

عروض الجمعة البيضاء على الموبايلات

عروض الجمعة البيضاء على التابلت

عروض الجمعة البيضاء على الساعات الذكية

عروض الجمعة البيضاء على اير بودز

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أو من خلال الرقم المختصر : 16942

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