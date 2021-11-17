بـ٨ مليارات جنيه استثمارات.. عشماوي: إنشاء أول سوق جملة نموذجية بإدارة فرنسية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السوق المصرية ستشهد إنشاء أول سوق جملة نموذجية باستثمارات ٨ مليارات جنيه، وبإدارة فرنسية، قريبًا، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية باستثمارات ٣٠ مليار جنيه؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر.

وأضاف عشماوي إلى أنه سيتم تداول أول سلع بالبورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل، وكذلك مناقشة مشروع قانون للتجارة الإلكترونية؛ حيث من المقرر أن تكون هناك منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال بيزنكس في دورته الرابعة، اليوم الأربعاء، إلى أن الاقتصاد المصري حجم التجارة الإلكترونية به قبل جائحة كورونا بلغ ٣.٦ مليار دولار، وبعد كورونا بلغ ٥ مليارات دولار، وفقًا لعمليات الشراء بـ"الكريديت كارد"، أما تعاملات الكاش فتعادل ٥ أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ ٢٢ تريليون دولار؛ منها ١٧ تريليون للتجارة و٥ تريليونات للخدمات.

وأوضح عشماوي أن أسباب التضخم العالمي هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج؛ ولكن لم تشهد السوق المصرية في هذه الأزمة نقصًا في أية سلعة أو أية خدمة رغم تأثر بعض الدول الأوروبية، مؤكدًا أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية؛ خصوصًا في السلع الأساسية، مؤكدًا توافر احتياطي الاستراتيجي من ٢٨ سلعة أساسية بما يكفي فترة تصل إلى ٦ أشهر.