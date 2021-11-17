"بحوث الصحراء" يوزع تقاوي القمح مجاناً على مزارعي جنوب سيناء -صور

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كتب- مصراوي:

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز بحوث الصحراء الذي يواصل دوره التنموي بمحافظة جنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة لدعم المزارعين بالمناطق الصحراوية، باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء.

وقام المركز بتوفير 5 أطنان من تقاوي القمح صنف جيزة 171، وتوزيعها على المزارعين بالمجان.

وصرح الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، بأن وزير الزراعة وجه بضرورة الاهتمام بالدراسات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وتم اختيار صنف القمح جيزة 171 لما يتميز به من إنتاجية عالية، كما أنه من السلالات المتحملة للظروف البيئية ومقاوم للصدأ وهو من أخطر الأمراض التي تصيب القمح.

وأضاف دكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أنه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تم توزيع التقاوي على المزارعين ومتابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة.

وأكد دكتور محمد عبد السلام أستاذ الوراثة المساعد بالمركز ونائب رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، تقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية والقوافل التوعوية.

ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لما يقدمه من دعم وتوفير كل الإمكانات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بمحافظة جنوب سيناء.