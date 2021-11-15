بالصور.. "الأطباء" عن قانون المسئولية الطبية: الطبيب لا يجب معاملته كمجرم

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- روان محمود:

عقدت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفياً، تحت عنوان (قانون المسئولية الطبية.. أهميته ومردوده على كل من متلقي الخدمة ومقدمها).

وقال الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إن الهدف من المؤتمر هو شرح فلسفة وأهداف مشروع المسؤولية الطبية وتوضيح انعكاسات هذا القانون الإيجابية على كل من متلقي الخدمة الطبية ومقدمها.

وأضاف حسين أن هذا المؤتمر تخاطب فيه النقابة الرأي العام لإزالة اللبس عن المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها حول أهداف قانون المسئولية الطبية.

من جانبه قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الطبيب في مهنته له وضع خاص جدا، كونه يتميز بالتأهيل لإجراء العلاج والعمليات، ولا يتعمد الأذى، ويحصل على موافقة مستنيرة من المريض لكي يكون ملما بما يحدث في حالته الصحية.

وأضاف خيري أنه "ستحدث أخطاء بالطبع لأنه لا يوجد نظام بدون أخطاء، ولكن لا يمكن معاملة الطبيب مثل المجرم ومن هذا المنطلق ننادي بأحقية الطبيب في الحصول على معاملة مناسبة ومختلفة تتناسب مع طبيعة عمله".

وأوضح نقيب الأطباء، أن الخدمة الطبية ستتحسن بوجود قانون المسؤولية الطبية؛ لأن بعض الأطباء يحجمون عن علاج بعض الأمراض المتقدمة خوفا من العقوبات التي قد تتوقع عليه.

وتابع: "القانون العادل سيشجع الأطباء، كما يوفر لهم بيئة جيدة للعمل".