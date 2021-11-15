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​​رئيسة "قومي المرأة" توجّه بزيادة محافظات "دوائر الحكي" للفتيات

01:41 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
​​رئيسة "قومي المرأة" توجّه بزيادة محافظات "دوائر الحكي" للفتيات

الدكتورة مايا مرسي

(أ ش أ):

وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، باستهداف عدد أكبر من المحافظات لإقامة دوائر الحكي للفتيات؛ لتمكين أكبر عدد من الفتيات والتعرف على آمالهن وطموحاتهن ومساعدتهن في التعبير وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتخطي أي تحديات تواجههن.

جاء ذلك خلال زيارتها لمدرسة "راهبات الراعي الصالح"، للمشاركة في دوائر الحكي، وذلك ضمن مبادرة (دوي…المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات) والتي ينفذها المجلس بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر، في محافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والجيزة والقاهرة.

وأوضحت أن دوائر الحكي هي واحدة من أهداف المبادرة الرئيسية والتي تتضمن توفير مساحة آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم، مشيرة إلى أنه من خلال مشاركة القصص يصبح للفتيات صوت مسموع داخل عائلاتهن ومجتمعاتهن.

والتقت الدكتورة مايا مرسي بالطالبات بالمدرسة وشاركت في دوائر الحكي مع طالبات الصف الإعدادي وتعرفت عليهن واستمعت إلى أحلامهن وما يتطلعن إليه في المستقبل واهتماماتهن وقدوتهن وماهي الصعوبات التي يواجهنها.

كما تفقدت خلال الزيارة، المدرسة والتقت بمعلماتها السابقات وراهبات المدرسة، والتقطت العديد من الصور مع طالبات المدرسة في مراحل عمرية مختلفة.

هذا المحتوى من

Asha
المجلس القومي للمرأة مايا مرسي دوائر الحكي" للفتيات محافظات مصر

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