​​برلماني: إنجاح تطوير مناهج 4 ابتدائي مسئولية الحكومة وأولياء الأمور

كتب- نشأت علي:

شارك النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، باجتماع اللجنة اليوم بشأن الاستثمارات الكلية ومستهدفات خطة عام 2021-2022 لقطاعي التعليم قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد توفيق، في تصريحات صحفية، بوضع اللجنة هذه القضية على أولويات المناقشات، مؤكدًا الحاجة لإعادة نظر بالكامل في كيفية توزيع الاستثمارات الموجهه لقطاع التعليم، فى ضوء خطة واضحة وواقعية لتطوير التعليم يتوافق عليها خبراء المجال تبدأ بتأهيل كل من الطالب والمعلم لاستقبال هذا التطوير.

وأثار توفيق عضو مجلس الشيوخ، الإشكالية التي طرحها عدد من أولياء الأمور بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي، في تصريحات صحفية، مؤكدًا أن إنجاح عملية التطوير في المناهج، هي مسئولية مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة التعليم والقائمين على تدريس تلك المناهج، والأسرة ممثلة في أولياء الأمور.

وقال إنه رصد عدد كبير من ملاحظات أولياء الأمور وكذلك وجهة نظر الحكومة، في ضوء اهتمامه بكل ما يتعلق بهموم التعليم، مضيفًا: "الحكومة لديها دور في استمرار التوضيح بشأن تجربة التطوير وإعادة النظر في مدة اليوم الدراسي ليستوعب هذا الكم من المحتوي بالمناهج، وتدريب كل القائمين على تدريس تلك المناهج بأسلوب غير تقليدي يُبسطها للطلاب، بالإضافة إلى دور أخر لدى أولياء الأمور من خلال تغيير نمط المذاكرة مع الطلاب بأسلوب يعتمد على الفهم وليس الحفظ خاصة وأن المناهج الواردة تعتمد على معلومات تراكمية".