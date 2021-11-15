​​مصر للطيران بمعرض دبي: عقدان للخدمات الأرضية ومركز للتدريب مع روسيا وليبيا

كتب- محمد عبيد:

شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، خلال فاعليات اليوم الأول لافتتاح معرض دبي للطيران، توقيع عقدين جديدين الأول بين كل من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وشركة ODEON Tours إحدى أكبر الشركات الروسية في مجال تنظيم رحلات السفر والسياحة، والثاني بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وشركة مزايا الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

ووقع عقد شركة الخدمات الأرضية المهندس مسعد موسى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأكد أن الشركة ستقدم الخدمة الأرضية للرحلات، التي تنظمها الشركة الروسية إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة، ليرتفع بذلك عدد عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في المطارات المصرية إلى 144 عميلًا.

ووقع الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عقد تدريب بين كل من أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وشركة مزايا الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران، وتهدف هذة الاتفاقية إلى التوسع والانتشار داخل السوق الليبي، وتدريب أطقم الطيارين على طرازات الإيرباص A320 وA330، وتدريب أطقم الضيافة الجوية على دورات تدريبية متعددة، مثل إجراءات السلامة والطوارئ SEP، ودورات أمن الطيران AVSEC والبضائع الخطرة DGR.

يذكر أنه تم إضافة جهاز الطيران التمثيلي الخاص بطراز إيرباص A220-300 بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، والذي يعد الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجهاز الطيران التمثيلي الخاص بطراز إيرباص A320neo، مما يزيد من كفاءة الأكاديمية في تقديم كافة خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة، استنادًا إلى الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية.