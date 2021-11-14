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المجر قبلة رئيس "النواب" في أول زيارة بدور الانعقاد الثاني

05:47 م الأحد 14 نوفمبر 2021
المجر قبلة رئيس "النواب" في أول زيارة بدور الانعقاد الثاني

الدكتور حنفي جبالي

(مصراوي):

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح غدٍ الاثنين، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى المجر في زيارة رسمية تعد الأولى له منذ بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وتأتي زيارة جبالي تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وفي ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري.

ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يلتقي الوفد البرلماني المصري برئاسة جبالي مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس المجر، ورئيس الجمعية الوطنية المجرية.

وستشهد تلك اللقاءات مباحثات مُكثفة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستشهد اللقاءات استعراضاً شاملاً لمُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.​

حنفي جبالي مجلس النواب الجمعية الوطنية المجرية

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