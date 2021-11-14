وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات غير المستقرة جويًّا ‏آمن

كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ‏مديرية تموين أسوان، اليوم الأحد، الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة.

وأكد ‏مدير المديرية لوزير التموين أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، ‏مشيرًا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية ‏إلى ثلاثة أشهر، مضيفًا أن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائياً، ‏مشيراً إلى أن التنسيق الكبير بين وزير ‏التموين ومحافظ أسوان أسهم في ‏تعدي الأزمة في عمل المخابز؛ سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركة المياه ‏بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز ‏بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.‏

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين وجه رئيسَي شركتَي ‏الجملة (العامة- المصرية) بضخ كميات كبيرة من السلع التي تُصرف على ‏بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي سوف تتعرض إلى أمطار كثيفة، مشددًا في توجيهه على أن يتعدى المخزون الاستراتيجي من تلك السلع ثلاثة أشهر، ‏مشيرًا إلى أن وزير التموين وجَّه أيضًا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، ‏مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي ‏تعرضت اليومين الماضيين إلى أمطار كثيفة، وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة ‏إلى سقوط الأمطار.

ونوه الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية لتجارة الجملة، بأن بمحافظة أسوان (17) فرع جملة و(40) ملحقًا أخرى ‏بإجمالي (57) مخزنًا، مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها رصيد من السكر يصل ‏إلى 3500 طن، و2100 طن زيت و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، مضيفًا أنه جار زيادة ‏المخزون الاستراتيجي من تلك السلع بأسوان تحسباً لأي طارئ.‏