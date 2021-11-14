​​تبدأ من 2100 جنيه.. ننشر أسعار رحلات السفر الجوي إلى شرم والغردقة والأقصر وأسوان

كتب- محمد عبيد:

يرغب الكثير في قضاء إجازة الكريسماس وأعياد رأس ومنتصف العام الدراسي في المدن السياحية والساحلية المصرية، ويكون جزء مهم من برنامج الرحلة أسعار تذاكر السفر الداخلية، التي تشهد حالة من الاستقرار مؤخرًا، ضمن خطة تشجيع السياحة الداخلية والإقبال على الإقامة في المدن الساحلية، خاصة (الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم).

من ناحيته، نفذ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جهودًا لتثبيت أسعار تذاكر السفر للرحلات الداخلية خلال الأشهر الماضية خاصة في شركة مصر للطيران.

ويستعرض "مصرواي" في التقرير التالي أسعار سفر الرحلات الداخلية، على قوائم شركة مصر الطيران، التي تنظم حوالي 22 رحلة داخلية يوميًا إلى مختلف المدن المصرية (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم).

وطرحت شركة مصر للطيران منذ الأشهر الماضية أسعارًا خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر، في إطار الاهتمام المستمر من الشركة بتنشيط حركة السفر الداخلية، من خلال تسيير رحلات بأسعار تبدأ من 2150 جنيهًا، للسفر من القاهرة إلى (شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر)، و2450 جنيهًا إلى (مرسى علم وأسوان)، وتسيّر الشركة يوميًا 22 رحلة داخلية ستشهد زيادة في فترات إجازات الكريسماس ورأس السنه الميلادية ومنتصف العام الدراسي.

وتعرض شركات طيران مصرية خاصة أسعار تذاكر سفر إلى المدن السياحية خاصة (الغردقة وشرم الشيخ) حسب أولوية الحجز، بمعنى أنه إذا أراد الراكب الحصول على سعر جيد عليه الحجز مبكرًا قبل موعد السفر بعدة أسابيع، أو عن طريق الاستعانة بوكلاء السفر وشركات السياحة، والتي تطرح برنامجًا شاملًا يتضمن أسعار التذاكر.

وتختلف رحلات شركة مصر للطيران عن باقي الشركات في توافرها على مدار الـ24، بالإضافة إلى أن الشركة تخصص يوميًا من 3 إلى 4 رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة، ورحلتين أو 3 إلى مرسى علم.