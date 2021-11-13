أهالي قرية بالشرقية يحتفلون بتدشين مركز شباب.. وبرلمانيون عن حياة كريمة: منحت الريف قبلة الحياة

(مصراوي):​

شهدت قرية ابن العاص بمركز كفر صقر في الشرقية، احتفالات كبيرة بتدشين أول مركز شباب في القرية، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ورجال الإعلام والسياسة.

وعبر أهالي القرية عن فرحتهم بمركز الشباب بتعليق لافتات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بتطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشارك في الاحتفالية عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدين أن مشروع مركز شباب ابن العاص دليل كبير على اهتمام القيادة السياسية بالشباب.

وقال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستظل واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف النائب عبدالباقي تركيا أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019 تستهدف في المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف، كما أنها تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، بشكل يليق بالمواطن المصري.