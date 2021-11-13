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الجيزة: تطوير شارع النيل السعيد بالبدرشين - فيديو

03:43 م السبت 13 نوفمبر 2021
الجيزة: تطوير شارع النيل السعيد بالبدرشين - فيديو

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أعمال إزالة التعديات والبروز لتوسعة شارع النيل السعيد بمركز البدرشين.

وأوضحت المحافظة، أنه تم رفع الطبقة المتهالكة بمسار الطريق وإجراء تنسيق عام تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف للطريق لما له من أهمية مرورية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتنفيذ مخطط تطوير وصيانة ورفع كفاءة وتوسعة الشوارع.

أحمد راشد الجيزة البدرشين شارع النيل السعيد

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