الجيزة: تطوير شارع النيل السعيد بالبدرشين - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أعمال إزالة التعديات والبروز لتوسعة شارع النيل السعيد بمركز البدرشين.

وأوضحت المحافظة، أنه تم رفع الطبقة المتهالكة بمسار الطريق وإجراء تنسيق عام تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف للطريق لما له من أهمية مرورية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتنفيذ مخطط تطوير وصيانة ورفع كفاءة وتوسعة الشوارع.