كتب- أحمد جمعة:

تسببت موجة الطقس السيء التي تعرضت لها محافظة أسوان أمس، في إصابة 425 مواطنا بلدغات العقارب فضلا عن 3 وفيات.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه جرى التأكد من توفر مصل العقرب في جميع المستشفيات والوحدات القروية، وضخ كميات إضافية للوحدات الصحية في القرى المتاخمة للجبال والصحراء، نتيجة نشاط العقارب وإصابتها المواطنين.

وينشر مصراوي البروتوكول العلاجي للتعامل مع حالات لدغات العقارب، والذي سبق وأن عممته وزارة الصحة على مستشفياتها.

الإسعافات الأولية

وتشمل الإسعافات الأولية للتعامل مع لدغات العقارب، 7 خطوات هي:

1- طمأنة المصاب ومحاولة إبقاؤه هادئًا

2- إزالة الذنب إن وجد باستخدام جسم مسطح مثل كارت وليس جسما حادا، مع مراعاة عدم استخدام ملقاط لأنه يتسبب في عصر مكان الإصابة وزيادة إفراز السم للدورة الدموية.

3- غسل مكان الإصابة بالماء والصابون مع إزالة الخواتم والساعة والحلي من المكان المصاب لاحتمال تورمه

4 - يمكن استخدام رباط شاش أعلى المكان المصاب مع مراعاة أن يتم ربطه بخفة بحيث يغلق الوريد فقط وليس الشريان لتفادي إحداث قصور الإمداد الدموي للأجزاء التي أسفل مكان الإصابة

5- استخدام ثلج ملفوف بالقماش على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق ثم إزالته لمدة 10 دقائق أخرى مع التكرار لتفادي حدوث تورم بمكان الإصابة ولتقليل إفراز السم بالدورة الدموية

6- عدم استخدام أي مسكنات إلا بعد استشارة طبيب

7 تسجيل العلامات الحيوية للمصاب خاصة النبض والتنفس وضغط الدم

تقييم حالة المصاب من حيث الخطورة

وقالت الوزارة في البروتوكول إنه يجب أن تزيد جرعة المصل في حالة إن كانت الإصابة بالرأس أو الرقبة أو الكتف، أو إذا كانت المدة الزمنية بين الإصابة والعلاج طويلة بحد أقصى 10 أمبولات

كما يجب القيام باختبار الحساسية بالجلد قبل إعطاء المصل.

علامات التحسن

تشمل علامات تحسن المصاب:

1- انتظام نبضات القلب السريعة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية

2- استيعاب الدفء في الأطراف الباردة

3- استعادة المعدل الطبيعي لضغط الدم

- رجوع سرعة التنفس إلى معدلها الطبيعي