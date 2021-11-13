الضغط ونسبة الهيموجلوبين.. الصحة تحدد 7 شروط للتبرع بالدم

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عددًا من شروط التبرع بالدم.

وحددت الوزارة 7 شروط للتبرع بالدم وهي:

- الوزن لا يقل عن 50 كيلو جراما

- أن يتراوح العمر من 18 إلى 60 عاما

- أن يتراوح ضغط الدم من 90\60 إلى 180\100

- أن يتراوح نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18 والنساء من 12 إلى 18

- لا يتناول الشخص أدوية تمنع تبرعه

- يتراوح نبض القلب من 60 إلى 100