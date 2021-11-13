الضغط ونسبة الهيموجلوبين.. الصحة تحدد 7 شروط للتبرع بالدم
كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عددًا من شروط التبرع بالدم.
وحددت الوزارة 7 شروط للتبرع بالدم وهي:
- الوزن لا يقل عن 50 كيلو جراما
- أن يتراوح العمر من 18 إلى 60 عاما
- أن يتراوح ضغط الدم من 90\60 إلى 180\100
- أن يتراوح نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18 والنساء من 12 إلى 18
- لا يتناول الشخص أدوية تمنع تبرعه
- يتراوح نبض القلب من 60 إلى 100
- أن يكون الشخص غير مصاب بأمراض مزمنة.
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