الأرصاد تنشر فيديوهات ترصد قوة البرق والأمطار الرعدية في أسوان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الفيديوهات لحالة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أسوان.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار السحب الرعدية شمال أسوان وتتجه إلى أدفو والأقصر يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط للرياح الهابطة من أسفل السحابه.