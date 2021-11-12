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إزالات الدائري.. محافظ القاهرة يتفقد العمل في 3 أحياء

03:54 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
إزالات الدائري.. محافظ القاهرة يتفقد العمل في 3 أحياء

محافظ القاهرة يتفقد العمل في 3 أحياء

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية لتوسعة الطريق الدائري بأحياء البساتين ومصر القديمة ودار السلام بالمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة النقل.

وتأتي أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة في التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى والتي تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج بما يحقق طفرة كبيرة في السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.

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خالد عبدالعال إزالات الدائري دار السلام وزارة النقل البساتين مصر القديمة

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