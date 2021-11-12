الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار وشبورة على هذه المناطق (التوقعات التفصيلية)

مصراوي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، وأشارت إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وحول أبرز الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد، أن تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (مطروح- السلوم) على فترات متقطعة 30% تقريبا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد (نويبع- سانت كاترين- الأقصر- أسوان- أبوسمبل) على فترات متقطعة 40%-50% تقريباً.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر،على فترات متقطعة 40: 50% قد تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد، نشاط رياح على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، ما يلي:

القاهرة 27/ 17

الاسكندرية 26/18

مرسى مطروح 23/17

دمياط 27/19

بورسعيد 27/19

العريش 28/19

المنصورة 27/19

دمنهور 26/18

طنطا 27/17

شبين الكوم 27/17

الاسماعيلية 28/18

السويس 27/17

الفيوم 28/16

بني سويف 27/16

المنيا 29/16

أسيوط 30/17

سوهاج 30/17

قنا 31/18

الاقصر 31/19

أسوان 32/20

شرم الشيخ 28/21

الغردقة 28/20

حلايب 31/21