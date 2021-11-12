جونسون يطلع الرئيس السيسي هاتفيا على تصور بريطانيا لخروج مؤتمر المناخ بنتائج ناجحة

كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسىي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن حرصه على إحاطة الرئيس السيسي بآخر تطورات المفاوضات الجارية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد حالياً بجلاسجو، وبالتصور البريطاني لكيفية خروج المؤتمر بنتائج ناجحة، وذلك في إطار التنسيق بين مصر وبريطانيا في موضوعات المناخ".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.