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مكرونة بالماريجوانا.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مخدرات متنوعة

11:20 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
مكرونة بالماريجوانا.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مخدرات متنوعة

احباط تهريب مخدرات

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية متنوعة من المخدرات عبارة عن "أقراص وزيت ومكرونة بالماريجوانا ومواد مخدرة أخرى"، أخفاها راكب فرنسي داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة التركية، رحلة رقم 692 القادمة من اسطنبول، اشتبه أشرف عبد الحميد مأمور الجمرك في راكب فرنسى يحمل حقيبة ملابس كبيرة، وحقيبتين "هاندباج"، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد بحيرى مأمور الفحص وتاكد الاشتباه، وبالعرض على رفعت صدقى مدير الجمرك بالإنابة، قرر تشكيل لجنة جمركية من حسام الشافعى مأمور الجمرك وميلاد رسمي مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 12 شريط بإجمالي 139 قرصا من الترامادول المخدرة، و4 زجاجات بها زيت مخدر الماريجوانا، و3 كيس بوزن 46 جرام من عشب الماريجوانا المخدرة، وكيس شوفان مخلوط بالماريجوانا مخدرة بوزن 500 جرام، وكيس مكرونه مخلوطه بالماريجوانا المخدرة بوزن 250 جرام، وقطعة مصاصه بالمخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مخدرات الماريجوانا مطار القاهرة الدولي الجمارك

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