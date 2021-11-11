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7 معلومات مهمة يجب معرفتها قبل إبلاغ الإسعاف عن الحوادث

04:14 م الخميس 11 نوفمبر 2021
7 معلومات مهمة يجب معرفتها قبل إبلاغ الإسعاف عن الحوادث

إسعاف

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددا من المعلومات التي يجب إعطائها للإسعاف عند الإبلاغ عن أي حادث.

وتتضمن تلك المعلومات:

- اسم المتصل

- طبيعة الحادث

- رقم التليفون الذي تتصل منه

- عدد الإصابات

- العنوان أو موقع الحادث

- اذكر أي خدمة تريدها من خدمات الطوارئ

- تأكد من أن متلقي المكالمة أخذ كل المعلومات المطلوبة

ولطلب خدمة الإسعاف عبر الخط الساخن 123

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