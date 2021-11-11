7 معلومات مهمة يجب معرفتها قبل إبلاغ الإسعاف عن الحوادث
كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عددا من المعلومات التي يجب إعطائها للإسعاف عند الإبلاغ عن أي حادث.
وتتضمن تلك المعلومات:
- اسم المتصل
- طبيعة الحادث
- رقم التليفون الذي تتصل منه
- عدد الإصابات
- العنوان أو موقع الحادث
- اذكر أي خدمة تريدها من خدمات الطوارئ
- تأكد من أن متلقي المكالمة أخذ كل المعلومات المطلوبة
ولطلب خدمة الإسعاف عبر الخط الساخن 123
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