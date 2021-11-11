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فساد بـ 600 ألف جنيه.. طبيب يزور توقيعات زملائه لصرف إعانات كورونا

01:49 م الخميس 11 نوفمبر 2021
فساد بـ 600 ألف جنيه.. طبيب يزور توقيعات زملائه لصرف إعانات كورونا

اتحاد نقابات المهن الطبية

كتب- أحمد جمعة:

تقدم اتحاد نقابات المهن الطبية بالشكر إلى الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء؛ لاكتشافه واقعة تزوير لتقارير طبية ترتب عليها صرف مبلغ 600 ألف جنيه.

وقال "القاضي" في بيان اليوم الخميس، إنه منذ بداية جائحة كورونا حتى شهر نوفمبر من العام الماضي كان اتحاد المهن الطبية يقدم إعانة مالية لمصابي كورونا من أعضاء المهن الطبية بقيمة 20 ألف جنيه، وفي تلك الفترة كانت أعداد المصابين كثيرة جدًا للدرجة التي لم تكن معها الدقة الكافية في مراجعة المستندات والإجراءات المتبعة.

وأضاف القاضي أنه بمراجعة بعض تلك الملفات استرعى انتباهه تحويل 30 إعانة إصابة بأسماء مختلفة إلى حساب بنكي واحد، مما جعله يراجع مستندات تلك الإعانات تفصيليا وبتحريه من جهة إصدار التقارير الطبية المرفقة تبين أنها مزورة.

وأكد القاضي على أن أحد الأطباء استخدم بيانات زملاء له دون علمهم وقدم تقارير مزورة منسوبة إليهم لصرف مستحقات مالية.

وشدد على استرداد هذه المبالغ المنصرفة دون وجه حق، وتحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال القاضي إنه مع أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية يعكفون حاليا على مراجعة كافة الملفات التي تم صرف مستحقات مالية عنها للوقوف والتأكد من صحتها.​

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