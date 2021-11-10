أمين "البحوث الإسلامية"يوجّه مناطق الوعظ بتكثيف برامج التوعية بالمقاهي الثقافية

كتب - محمود مصطفى:

وجّه الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف برامج التوعية الميدانية للوعاظ والواعظات خاصة التي تحقق اتصالًا مباشرًا مع الجمهور، بما يدعم استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والتي تتعلق بقضية الوعي لدى الناس.

وطالب نظير عياد، مديري مناطق الوعظ بالمتابعة الدقيقة لنتائج برامج التوعية التي تشتمل عليها الخطة الأسبوعية لكل منطقة لقياس مدى فاعلية كل برنامج في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتدعم ترسيخ القيم الإيجابية بين الناس جميعًا.

وأوصى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مناطق الوعظ بأهمية ابتكار أفكار جديدة للتواصل مع الجمهور تستكمل الجهود التي تحققها البرامج الحالية ومنها "المقاهي الثقافية والحلقات النقاشية" والتي أثبتت قدرتها على تحقيق تواصل إيجابي مع الجمهور لاعتمادها على خطابي دعوي مستنير يوضح للناس ما اختلط عليهم من مفاهيم ويفتح معهم حوارًا متبادلًا وفاعلًا.