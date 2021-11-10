ما الفرق بين العداد الذكي والمدفوع؟ معلومات بالمزايا والأسعار

كتب- محمد صلاح:

لا يستطيع بعض المواطنين، التفرقة بين العدادات مسبقة الدفع والأخرى الذكية خاصة بعد تبني وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة للاعتماد عليها وتعميمها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية بهدف القضاء على مشكلات كثيرة منها القراءات الخاطئة.

ويرصد "مصراوي" الفرق بين العدادات مسبقة الدفع والذكية والتي جاءت كالتالي:-

أولا: العدادات مسبوقة الدفع:-

هو العداد الذى يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء، مستوفي جميع الاشتراطات القانونية، ويبلغ سعره 1200 جنيهًا يقوم المشترك بدفعهم نقدًا أو من خلال التقسيط على فاتورة الكهرباء الشهرية.

مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، ما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

2- يتم تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

3- يُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

4- يتيح الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

5- عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين.

6- التحكم في استهلاك الكهرباء وبالتالي انخفاظ قيمة الفاتورة أي السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده.

7- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة لأن العداد إلكتروني.

8- يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حاليًا.

9- يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعه (5) مساءً حتى الساعة (10) صباح اليوم التالي، وكذلك في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وفي جميع الحالات يتم تسجيل الاستعلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن.

10- يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها وفقًا لإمكانياته.

أما فيما يتعلق بالعداد الذكي فنستعرض ما يلى من معلومات:-

ثانيا: العداد الذكي:-

1- يختلف عن الأول حيث يتم تركيبه في المبان القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك، ويتم تركيبه حاليًا "بدون رسوم"."

2- في حالة رغبة المشترك نقل إلى عقار آخر يجب إخطار الكهرباء حتى يتم نقله كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد وتتميز هذه العدادات بأنه يتيح لك كل التسهيلات حيث لك الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

3- تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية للمشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد.



4- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول وتبلغ تكلفتها 1500 جنيه وتبلغ تكلفته 500 جنيه.



5- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.



6- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

7- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح، حيث تتم المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي.

8- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.



9- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ و الوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصي حمل بالأمبير و الكيلووات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت و التاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

10- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء و القضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

وتنشر "مصراوى" المناطق التي سيتم تركيب فيها العدادات الذكية بشركات التوزيع الستة التى تم اختيارها من بين 9 شركات توزيع تابعة للكهرباء :-

1- العبور ومدينة نصر التابعين لشركة شمال القاهرة، وعددهم حوالي 53 ألف عداد.

٢-50 ألف عداد ذكي بمنطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بشركة جنوب القاهرة.

3- منطقة وسط الإسكندرية وبرج العرب بشركة الإسكندريـة بإجمالي عدد حوالي 39 ألف عداد.

4- 50 ألف عداد ذكي بالعاشر من رمضان بشركـة القناة.

5- 30 ألف عداد بشركة جنوب الدلتا بمنطقة طنطا.

6- 28 ألف عداد بشركة مصر الوسطى بمنطقتي "المنيا- أسيوط.​