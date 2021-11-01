الرئيس السيسي يلتقى رئيس أرمينيا والشيخ صباح الخالد الصباح على هامش قمة المناخ

كتب - محمود مصطفى:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، الاثنين، على هامش انعقاد الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الاسكتلندية.

والتقى الرئيس السيسي مع الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حسبما أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.



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