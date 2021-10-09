أبليكشن واستلام فوري للعمل.. زحام على التقدم في ملتقى الجيزة لتشغيل الشباب

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كتب- يوسف عفيفي:

شهد ملتقى توظيف الشباب المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بالهرم، إقبالا من الشباب للتقدم على الوظائف المطروحة في الملتقى لكبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

ويستقبل الملتقى، الشباب، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الساعة التاسعة مساءً، أمام المنافذ المخصصة للشركات بالملتقى، للتقدم الوظائف المتاحة، وذلك بملء البيانات الشخصية على أبليكيشن أو تقديم ال CV الخاص بكل شاب وتسليمها لمناديب الشركات الموجودة.

وعقب ملء استمارة التقديم "الأبليكشن"، يتم التعاقد مع الشاب المتقدم للوظيفة، على أن تتم المقابلة معه في نفس الوقت، ويتم الإتفاق معه لاستلام العمل مباشرة في اليوم التالي، كما تتيح الشركات التعاقد مع الشباب عبر الهاتف المحمول وذلك من خلال الاتصال على مناديب الشركات.

وقال أحمد سعيد شاب من محافظة القاهرة، إنه جاء منذ الساعة الثامنة صباحا، للتقدم على الوظائف المتاحة في الملتقى، لافتاً إلى أنه سمع عن الملتقى من زملائه، وقرأ تفاصيله على الإنترنت.

وأضاف سعيد لمصراوي، أن الوظائف المتاحة تناسب معظم المؤهلات الحالية، حيث هناك إقبال من الشباب على التقدم للوظائف المطروحة والتي تشمل مؤهلات وبدون مؤهلات.

وأشار إلى أنه تقدم على وظيفة مهندس زراعي في إحدى الشركات العاملة في مجال الدواجن وتربيتها.

وانطلقت فعاليات الملتقى صباح اليوم، لتوفير 6 آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات بالتعاون مع 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

وتنوعت فرص العمل بالملتقى، لتشمل مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والإلكترونيات والمنسوجات والجودة والأمن والمأكولات والألبان والمطاعم والحاسب الآلي.

يأتي الملتقى بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة، إضافة الى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (بدون مؤهل).

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