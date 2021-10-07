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احتفالا بنصر أكتوبر.. فتح جميع حدائق القاهرة اليوم وغدا مجانا

05:30 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
احتفالا بنصر أكتوبر.. فتح جميع حدائق القاهرة اليوم وغدا مجانا

أرشيفية

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان، اليوم وغدا الجمعة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتحتفل مصر حاليا بالذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي توافق السادس من أكتوبر من كل عام.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

حضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيسي مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

انتصارات أكتوبر حدائق القاهرة خالد عبدالعال

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